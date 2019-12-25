Эксперты оценили идею создать единый реестр для турагентств

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Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин прокомментировал Москве 24 решение создать новый единый реестр турагентов.

По словам эксперта, это правильное решение, поскольку это прежде всего поможет защитить интересы туристов от недобросовестных компаний.

"Фирмы, которые сейчас имеют право на то, чтобы продавать туры, не смогут благодаря этому федеральному реестру ввести свое турагентство в деятельность. Не надо забывать, что как раз именно пакетные туры застрахованы туроператорами, поэтому покупка такого тура гарантирует ответственность туроператора", – считает специалист.

Горин подчеркнул, что создание такого реестра не допустит на рынок нелегальные компании, которые дискредитируют прямое доверие туристов. "К сожалению, есть турагенты, которые ведут недобросовестную деятельность. Реестр поможет убрать с рынка такие компании и выйти вперед тем, которые успешно работают", – отметил он.



Дмитрий Горин советник руководителя Ростуризма Это инструмент, который защитит интересы туристов, создаст им больше гарантий и сделает туристическую отрасль более прозрачной. Таким образом добросовестные участники рынка будут защищены от недобросовестных.

Директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко в беседе с Москвой 24 также оценил инициативу создать подобный документ. Эксперт одобрил такое решение, обратив внимание на то, что это верный и правильный тренд.



Александр Осауленко директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Все с намерением в лучшую сторону. Будем надеяться, что получится хороший документ, который даст хороший эффект. Ключевой момент – это то, что это направлено на защиту туристов. Если этот механизм будет их защищать, то, безусловно, вся работа будет ненапрасной.

Осауленко добавил, что этот механизм не должен быть обременительным для бизнеса, иначе очень многие будут стараться уходить от его исполнения. "На этот момент тоже нужно обратить внимание", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года заработает новый единый реестр турагентов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. По его словам, для всех турагентов включение в реестр станет обязательным и бесплатным.

Медведев пояснил, что данные в реестр будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними также будут отображаться. Помимо этого, в реестре должна будет отражаться информация о посредниках и центрах бронирования, которые выступают субагентами.

Летом Медведев утвердил требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом. Отмечается, что если документы заказчик представляет туроператору или турагенту при личном приеме, то они вносятся в информационную систему туроператором или турагентом самостоятельно.



