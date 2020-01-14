В АТОР успокоили российских туристов в Турции

Фото: Александр Горностаев/Москва 24
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что российским туристам не придется стоять в очередях в отелях Турции при заселении, передает ИА "НСН".
"На самом деле закон о персональных данных вступил в силу в Турции в апреле 2016 года, и это никак не сказывалось на регистрации туристов в отелях. В этой ситуации туркомпании будут делать все, чтобы упростить процедуру, заранее подавать информацию в отели, чтобы не создавать очередей", – пояснил Горин.
Он добавил, что закон не затронет четырех- и пятизвездочные отели, которые чаще всего выбирают россияне. Он пояснил, что по итогам 2019 года рост интереса россиян к отдыху в этой стране увеличился.
Ранее в Ассоциации туроператоров предупредили планирующих свой отдых в Турции россиян о возможных очередях при заселении в отели и гостиницы страны. Там пояснили, что в 2020 году за выполнением закона, который вступил в силу в 2016 году, власти будут следить еще строже. Закон запрещает отелям делать копии документов туристов, а также собирать биометрические данные гостей.
В ведомстве подчеркнули, что теперь при соблюдении всех требований турецкого закона о персональных данных заселение может затянуться на длительное время. Отмечается, что туристам придется подождать, пока сотрудник отеля самостоятельно вобьет всю информацию из документов туристов в компьютер, либо им будет предоставлен бланк для заполнения всей необходимой информации вручную.
В Турции ввели налог за проживание в отелях. В первый год действия закона ставка составит 1%, однако со второго повысится до 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты и гостевые дома. Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.
В период с января по сентябрь 2019 года число туристов из России превысило 5,9 миллиона человек. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
За указанный период в Турции побывало около 42 миллионов иностранцев. Россияне сохраняют лидерство среди отдыхающих, далее следуют немцы, англичане и иранцы.
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