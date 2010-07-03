В Турции ввели налог за проживание в отелях

Фото: depositphotos/slava296

Туристы в Турции будут платить налог в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Налог вводится с 1 января 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

В первый год действия закона ставка составит 1%, однако со второго повысится до 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты и гостевые дома. Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Законопроект был принят турецким парламентом в середине ноября. Инициатива встретила жесткую критику со стороны представителей туристической отрасли Турции. Многие отельеры посчитали, что новый налог вынудит туристов искать более бюджетные места для отдыха. Кроме того, страна еще не отправилась от последствий резкого снижения туристического потока в 2016 году.

Ранее сообщалось, что число туристов из России, которые побывали в Турции в период с января по сентябрь, превысило 5,9 миллиона человек. Это на 15% больше аналогичного периода 2018 года.

За указанный период в Турции побывало около 42 миллионов иностранцев. Россияне сохраняют лидерство среди отдыхающих, далее следуют немцы, англичане и иранцы.

