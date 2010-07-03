Эксперты выяснили, что туристы чаще всего крадут в отелях

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Эксперты путеводителя по отелям опросили более тысячи европейских отельеров и выяснили, какие вещи туристы чаще всего забирают с собой из гостиниц. Об этом сообщает Интерфакс.

Подавляющее большинство путешественников забирают с собой полотенца и халаты. Достаточно часто постояльцы забирают вешалки, ручки, столовые приборы и косметику. Десятку наиболее популярных вещей замыкают батарейки, картины, одеяла и подушки.

Некоторые туристы смогли увезти из отелей кофемашины, телевизоры, телефоны, настольные или напольные лампы. В списке самых странных краж в гостиницах оказались смесители для ванной, рояль, стереосистема, номера с дверей комнат, чучело кабана, столовый сервиз и цветы.

При этом наиболее дорогие вещи крадут гости наиболее фешенебельных отелей. Также выяснилось, что немцы чаще всего воруют халаты и косметику, австрийцы – кофемашины, итальянцы – бокалы, голландцы – туалетную бумагу, а швейцарцы – фен. Французы стали лидерами по кражам пультов от телевизоров.

Ранее в Госдуме предложили отменить курортный сбор. Депутаты уверены, что такой налог приводит к падению спроса на внутренний туризм. При этом полученных денег не хватает на нормальное развитие инфраструктуры.

