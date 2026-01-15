Форма поиска по сайту

01:30

Политика

Трамп заявил о задержании подозреваемого в утечке данных о Венесуэле

Фото: whitehouse.gov

Американские власти задержали человека, которого подозревают в раскрытии секретной информации США о Венесуэле. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Еще одна очень важная, по моему мнению, вещь состоит в том, что был выявлен тот, через кого шла утечка. И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле", – приводит ТАСС слова американского лидера.

Трамп назвал задержанного "очень плохим" человеком, допустив, что у него могут быть сообщники. Вместе с тем глава США не уточнил имя и должность задержанного, а также характер раскрытой им информации.

В начале января Соединенные Штаты провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Они оба заявили о своей невиновности. В свою очередь, Трамп отметил, что США будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. По его словам, Вашингтон планирует восстановить страну, снижая цены на нефть за счет ее ресурсов.

"Деньги 24": США могут взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы

