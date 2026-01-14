Лавров заявил, что глобализация пошла "коту под хвост" из-за действий США

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Из-за действий США глобализация пошла "коту под хвост", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он указал на то, что операция Вашингтона в Венесуэле нарушает международное право и систему международных отношений. Министр добавил, что имеет в виду не только структуры ООН, но и принципы и модели глобализации, которую внедряли именно США.

По словам Лаврова, Вашингтон "апеллировал" такими лозунгами, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности.

"И вместо глобализации мы наблюдаем фрагментацию мирового хозяйства", – заключил глава МИД.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Они оба заявили о своей невиновности. Трамп позднее отметил, что США намерены сохранять контроль над Венесуэлой больше года.

