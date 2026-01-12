Левитт: США будут захватывать выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры

Фото: 123RF.com/chawran

Американская администрация будет продолжать захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без согласия властей США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли (от США. – Прим. ред.)", – сказала она.

Ливитт напомнила, что американский лидер Дональд Трамп четко заявил, что возможность выйти из Венесуэлы будут иметь только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение Штатов.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США учитывают активное взаимодействие нынешними властями Каракаса, включая уполномоченного президента Дельси Родригес и ее команду, с американскими лидерами.

"Таким образом, мы наблюдаем высокий уровень сотрудничества, и президент ожидает, что оно будет продолжаться", – сказала она.

При этом на данный момент Соединенные Штаты не готовы обсуждать проведение выборов в Венесуэле после захвата лидера Николаса Мадуро, добавила политик.

В свою очередь, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире Первого канала раскрыл, что Мадуро сейчас находится в тюрьме, где ему обеспечены нормальные условия содержания.

"Что касается тюрьмы, по имеющимся у нас сведениям, адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он <...> не жалуется на условия содержания. Он подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла", – указал дипломат.

Американская армия 3 января провела военную операцию в Венесуэле. В ходе нее были захвачены и вывезены из страны Мадуро и его супруга. Глава Белого дома обвинил их в "наркотерроризме" против жителей США.

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Президент Венесуэлы и его жена заявили о своей невиновности.

В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. Ее принял председатель парламента Хорхе Родригес.

Трамп заявил, что Штаты будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. По его словам, Вашингтон планирует восстановить страну, снижая цены на нефть за счет ее ресурсов.