Politico: администрация Трампа выдвинула требования Венесуэле

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Администрация американского лидера Дональда Трампа выдвинула исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес четыре условия. Об этом сообщает газета Politico.

По предварительным данным, США хотят, чтобы Венесуэла приняла меры для пресечения наркотрафика. Кроме того, Родригес призвали выслать из страны иранских, кубинских и других "враждебных Вашингтону агентов".

Также среди требований есть условие по прекращению поставок нефти странам, которые Штаты считают своими противниками. При этом издание не раскрывает список этих государств. Однако журналисты напомнили, что американские должностные лица часто называли в последнее время противниками США Россию, Китай, Иран и КНДР.

Помимо этого, в США рассчитывают, что Родригес повлияет на проведение в Венесуэле "свободных выборов", а после покинет свой пост. При этом журналисты указывают, что американская сторона не озвучивает конкретных сроков по выполнению данных требований.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В результате были захвачены и вывезены из страны венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена.

Трамп обвинил пару в "наркотерроризме". Также Мадуро и его жене предъявлены обвинения в ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре с целью владения этими средствами против США.

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Президент Венесуэлы и его жена заявили о своей невиновности.

В этот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. В своей речи она назвала Мадуро и его супругу "героями, находящимися в заложниках в США".

