Собянин сообщил о ликвидации уже 22 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО Минобороны уничтожила еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник указал на то, что на месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб. Таким образом над столицей было сбито 22 беспилотника.

Массированная атака на столицу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. До этого Собянин указывал, что количество уничтоженных БПЛА достигало 19.

На фоне налетов дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу. Позже авиагавани Внуково и Домодедово возобновили деятельность по приему и выпуску рейсов.

