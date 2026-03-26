26 марта, 14:45

Дмитриев назвал энергетику России ключом к выживанию всего мира

Российская энергетика – это ключевой фактор выживания для всего мира. Россия обладает самыми мощными природными ресурсами и запасами, заявил газете "Известия" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Страны, которые учитывали интересы различных сторон и продолжали закупать российские энергоносители, смогут успешно преодолеть последствия энергокризиса, считает Дмитриев. Он уточнил, что сейчас ресурсы РФ активно покупают Индия и другие государства, в том числе новые партнеры.

Глава РФПИ добавил, что именно тесное сотрудничество в рамках БРИКС в сложный период станет важным инструментом для преодоления глобальных вызовов.

Ранее Дмитриев рассказал, что надвигающееся "цунами" из-за резкого роста цен на нефть и газ опустошит Европу. По его мнению, это является следствием "упрямой стратегической глупости" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас. Как отметил Дмитриев, политики сами отвергли надежную и экономически выгодную российскую энергию.

