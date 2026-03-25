L'AntiDiplomatico: Евросоюз поменял позицию по нефти из России из-за Ирана

Фото: depositphotos/ginasanders

Страны Евросоюза передумали рассматривать полный запрет на импорт российской нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в статье издания L'AntiDiplomatico.

Автор материала считает, что, помимо войны в Иране, на решение ЕС также повлиял серьезный внутренний раскол по вопросу поставок энергоносителей. В частности, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть по трубопроводу "Дружба", хотя новый пакет санкций должен был навсегда обрезать эти поставки.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, которое должно было состояться 15 апреля. На данный момент новой даты представления плана нет.

Премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа не сможет обойтись без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Он назвал стратегию европейских стран в отношении энергоресурсов абсурдной.

Ситуация на рынке нефти сильно осложнилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по Тель-Авиву и американским базам в регионе. Помимо этого, Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.