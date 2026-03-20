Орбан предрек гибель Европы без российской нефти

Фото: ТАСС/Zuma/Wiktor Dabkowski

Европа не сможет обойтись без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

По мнению политика, Запад стоит на пороге серьезного энергетического кризиса. В связи с этим он назвал текущую политику и стратегию европейских стран в отношении энергоресурсов абсурдной.

"Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в нынешних условиях становится все более серьезной, без возвращения российского топлива. Европа не сможет выжить без этого", – цитирует Орбана РИА Новости.

Несмотря на отрицания данного факта лидерами ЕС, по подсчетам венгерского премьера, пройдет не более двух недель, когда это станет очевидно всем.

В начале марта Владимир Путин предупредил о возможном досрочном уходе страны с европейского газового рынка, если Европа решит полностью отказаться от российского топлива. Глава государства напомнил о планах ЕС ввести через месяц ограничения на покупку газа РФ, включая сжиженный.

При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими. В связи с этим глава государства поручил правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

Позднее Путин отметил, что Россия готова продолжать экспорт нефти и газа в Европу, но ожидает от ЕС четких сигналов о готовности отказаться от политического давления в этой сфере.