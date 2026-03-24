Еврокомиссия отложила представление плана по запрету импорта нефти из РФ

Еврокомиссия (ЕК) отложила обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, которое должно было состояться 15 апреля. Это подтвердила представитель ЕК Ана Кайза Итконен, передает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент новой даты представления плана нет.

"Я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения. Председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен. – Прим. ред.) ясно заявила, что возвращение к импорту российской энергии означало бы повторение ошибки прошлого", – добавила Итконен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет обойтись без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Он назвал стратегию европейских стран в отношении энергоресурсов абсурдной.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

На фоне этого США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Уточнялось, что действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном, КНДР, Кубой и рядом регионов РФ.