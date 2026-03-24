24 марта, 15:48

Еврокомиссия отложила представление плана по запрету импорта нефти из РФ

Еврокомиссия (ЕК) отложила обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, которое должно было состояться 15 апреля. Это подтвердила представитель ЕК Ана Кайза Итконен, передает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент новой даты представления плана нет.

"Я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения. Председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен. – Прим. ред.) ясно заявила, что возвращение к импорту российской энергии означало бы повторение ошибки прошлого", – добавила Итконен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет обойтись без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Он назвал стратегию европейских стран в отношении энергоресурсов абсурдной.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

На фоне этого США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Уточнялось, что действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном, КНДР, Кубой и рядом регионов РФ.

Читайте также


Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

