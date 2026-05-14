Си Цзиньпин заявил, что идеи возрождения Китая и величия США могут идти рука об руку

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Концепция национального возрождения Китая и стремление сделать Америку "снова великой" могут идти рука об руку, не вступая в противоречие, способствуя взаимному успеху. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США Дональда Трампа.

"Мы едины во мнении, что китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в современном мире, их можно только улучшать и нельзя портить", – цитирует ТАСС лидера Китая.

По словам председателя КНР, Пекин и Вашингтон выигрывают от сотрудничества и несут потери от конфронтации. Китаю и США важно быть партнерами, а не противниками.

Кроме того, в условиях нестабильной обстановки в мире отношения между двумя странами затрагивают интересы свыше 8 миллиардов человек, поэтому китайский лидер призвал совместно направлять "гигантский корабль" китайско-американских отношений по правильному курсу.

"Это исторический визит", – сказал Цзиньпин.

Трамп, в свою очередь, назвал фантастическим свой первый день визита в Китай, поблагодарив председателя КНР за гостеприимство. Также американский лидер предложил китайскому коллеге посетить США 24 сентября.

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. На следующий день в столице Китая прошли переговоры председателя КНР и американского лидера. Они длились более двух часов. Трамп указывал, что встреча прошла превосходно.

После отъезда лидера Штатов вице-президент страны Джей Ди Вэнс сравнил себя с главным героем комедии "Один дома" и признался, что в Белом доме воцарилась непривычная тишина.