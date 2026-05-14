Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 14:55

Происшествия

Мошенники заставили пенсионерку привезти 12,5 млн руб из Южно-Сахалинска в Москву

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мошенники обманули пенсионерку из Южно-Сахалинска на 12,5 миллиона рублей, заставив ее привезти средства в Москву. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, 23 апреля 72-летней женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ей, что злоумышленники пытаются перевести ее сбережения за границу, поэтому их необходимо "задекларировать".

После этого женщина сняла средства и направилась в столицу, где передала их неизвестному. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее мошенники похитили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы. В роли курьера выступала 27-летняя женщина.

Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

"Московский патруль": мошенники похитили у москвички 600 тыс рублей

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика