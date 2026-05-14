Мошенники заставили пенсионерку привезти 12,5 млн руб из Южно-Сахалинска в Москву

Мошенники обманули пенсионерку из Южно-Сахалинска на 12,5 миллиона рублей, заставив ее привезти средства в Москву. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, 23 апреля 72-летней женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ей, что злоумышленники пытаются перевести ее сбережения за границу, поэтому их необходимо "задекларировать".

После этого женщина сняла средства и направилась в столицу, где передала их неизвестному. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее мошенники похитили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы. В роли курьера выступала 27-летняя женщина.

Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

