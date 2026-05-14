Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани рассказал о пережитом в коме "значительном духовном опыте"

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани рассказал в программе America’s Mayor Live! о пережитом в коме "значительном духовном опыте", сообщает телеканал "360".

В начале мая Джулиани госпитализировали в критическом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Позже его знакомые рассказали, что политик ненадолго впадал в кому, однако сейчас уже вышел из нее, и здоровье у него улучшается.

По словам бывшего мэра, он пережил "значительный духовный опыт", когда находился в состоянии "отрешенности".

"Я бы сравнил это со сном, в котором я стоял в очереди, направляясь, я не могу сказать, что в рай, направляясь на суд святого Петра", – объяснил Джулиани.

Он добавил, что подробнее расскажет о случившемся в будущем, а также указал на то, что сейчас хорошо себя чувствует и занимается физкультурой.

Ранее житель Германии Герхард Шуг, который пережил кому после попытки самоубийства, рассказал, что видел ад. Он описал его как мрачный замок. На троне якобы сидел дьявол.

По словам мужчины, некоторые человеческие души в аду перемалывали у черных камней. Он также рассказал, что увиденное очень его напугало. После этого Шуг изменил отношение к жизни и заявил, что у человека нет права совершать самоубийство.

