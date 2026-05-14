Вашингтон и Киев не ответили на запросы Москвы о разработке у границ России компонентов биологического оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"Анализ осуществляющихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от границ России велась разработка компонентов биологического оружия", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон и Киев проводят военно-биологическую программу на Украине. Как подчеркнул Любинский, из-за блокировки США с 2001 года разработки протокола Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия подобную деятельность нельзя контролировать.

Любинский обратил внимание, что данные угрозы подтверждаются фактами реализации военно-биологической программы на Украине.

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа примет меры в отношении биолабораторий на Украине, подчеркивала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что реализация военно-биологической программы при поддержке Пентагона на территории Украины была раскрыта в ходе проведения СВО. Этот факт также подтвердили американские чиновники.

