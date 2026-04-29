Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 21:26

Политика

Трамп заявил о поражении Украины в военном плане

Фото: whitehouse.gov

Украина потерпела поражение в военном плане. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, при этом подкрепив свое высказывание ссылками на Иран.

"Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости", – отметил президент США в беседе с журналистами по итогам разговора с Владимиром Путиным.

В частности, он указал на уничтожение всех кораблей в количестве 159 единиц, а также самолетов.

Глава Белого дома выразил уверенность в очень скором разрешении конфликта на Украине, не назвав, однако, точных сроков. Более того, он предположил, что это может случиться приблизительно в одно и то же время с окончанием операции в Иране.

"Может быть, по схожему графику", – сказал он.

Вместе с тем президент США обратил внимание на заинтересованность самого Путина в разрешении кризиса, назвав это хорошим знаком. В целом Трамп охарактеризовал консультацию с российским коллегой как очень хорошую.

Схожую точку зрения относительно поражения Украины ранее высказывал и сам Путин. Глава государства отмечал, что победа России уже очевидна для всех, включая киевский режим.

В связи с этим Украина уже начала размышлять над тем, как "оформлять" ситуацию с предстоящей победой российской стороны, отмечал он, добавляя, что Москва в то же время продолжит идти к намеченным целям.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика