Путин заявил, что Киев уже думает, как "оформлять" будущую победу России

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Победа РФ в конфликте на Украине уже очевидна для всех, включая киевский режим. В связи с этим Украина уже начала размышлять над тем, как "оформлять" ситуацию с предстоящей победой российской стороны, заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями муниципалитетов.

Один из участников встречи поблагодарил всех, кто выполняет задачи спецоперации, и выразил уверенность, что победа будет за Россией. Он подчеркнул, что в этом "уже никто не сомневается, и враг тоже".

"Да. Там просто думают, как это все оформить", – согласился президент.

Глава государства добавил, что Россия уже знает, чем завершится украинский конфликт, но не будет делать публичных заявлений на этот счет. Вместо этого страна будет реализовывать поставленные задачи и стремиться к намеченным целям, которые, по его словам, обязательно будут достигнуты.

При этом Путин подчеркнул, что боевые действия – "всегда вещь чрезвычайно сложная и опасная".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия будет достигать целей спецоперации на земле, поскольку Украина не готова к переговорам. При этом, по его словам, Москва по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование.