Путин сообщил, что зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Полоса безопасности на границе с Украиной постепенно создается. Россия будет продолжать ее укрепление до устранения угроз для приграничья, подчеркнул Владимир Путин на совещании с главами российских муниципальных образований.

По его словам, обстановка в приграничных регионах, в том числе в Курской области, все еще непростая. В связи с этим он отметил важность мероприятий, направленных на то, чтобы жители этих территорий не покидали свою родную землю.

Ранее Путин поручил проследить, чтобы все пострадавшие от украинских атак жители приграничья получали компенсации в полном объеме и своевременно. Также он добавил, что помощь бойцам СВО и их семьям должна быть доступной и прозрачной.

Для решения таких вопросов он призвал прокуроров больше взаимодействовать с остальными ведомствами, чаще принимать граждан и проводить совместные мероприятия с фондом "Защитники Отечества".

