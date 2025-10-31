Путин назначил выплаты для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о введении специальных выплат и дополнительных социальных гарантий для разработчиков робототехники и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работающих на территориях новых регионов России. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, меры поддержки коснутся специалистов, занятых в разработке, модернизации и испытаниях ключевых видов вооружений. В их числе – робототехнические комплексы, системы связи, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотные летательные аппараты.

Указ направлен на разработчиков в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Получение единовременных выплат, установленных настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки", – говорится в документе.

В случае гибели разработчика или оператора систем РЭБ регионах Донбасса и Новороссии его семья в течение года получит компенсацию в размере 5 миллионов рублей. При этом средства от выплаты будут равномерно распределены между супругой, детьми до 23 лет (учащимися очно), а также детьми-инвалидами старше 18 лет.

Если же специалист получит ранение или увечье, размер выплаты составит 3 миллиона рублей. Если ранение становится причиной инвалидности, выплата достигнет 4 миллионов рублей, отмечается в указе.

Ранее сообщалось, что Путин подписал документ, согласно которому выплаты детям военнослужащих, пропавших без вести, будут продолжаться весь срок их отсутствия. Изменения коснулись указа от 26 декабря 2024 года, где ранее срок такой выплаты был ограничен шестью месяцами.