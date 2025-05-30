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30 мая, 14:28

Общество

В России продлена выплата для детей без вести пропавших военных

Фото: 123RF/sayfutdinov

Выплата для детей военнослужащих, пропавших без вести, теперь будет продолжаться весь срок их отсутствия. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Изменения коснулись 3-го пункта указа от 26 декабря 2024 года "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих". Ранее срок выплаты был ограничен шестью месяцами с момента издания соответствующего приказа командира пропавшего военного. Нововведения вступили в силу с момента подписания.

Также Путин поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных. Глава государства дополнительно приказал создать стандарт региональных мер поддержки семей бойцов и самих участников СВО. Путин поручил распространить работу фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников спецоперации, которые пропали без вести.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников страны и их родных. В России бойцы СВО имеют приоритетное право на медицинскую помощь и образование.

Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей

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