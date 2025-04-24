МО РФ предложило распространить выплату участникам СВО на бойцов трех регионов

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Минобороны РФ предложило распространить единовременную выплату участникам спецоперации в размере 400 тысяч рублей на бойцов в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, выплаты предлагается назначить военным, поступившим на службу по контракту и заключившим его на один год и более для выполнения задач контртеррористической операции после 9 августа 2024 года.

Между тем председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов планирует внести на рассмотрение Госдумы проект базового закона о единых мерах поддержки участников СВО. Документ предлагает относить к единым мерам поддержки бойцов спецоперации и членов их семей освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство, обеспечение сохранности транспортных средств на постоянной основе.

Помимо этого, предлагается включить в этот перечень предоставление в безвозмездное пользование земельного участка, компенсацию части расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и части оплаты за капремонт.

Ранее Владимир Путин поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных. В это же время правительству России необходимо обеспечить изменения в законодательство, чтобы все участники СВО получили статус ветеранов боевых действий.

