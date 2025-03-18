В ГД внесут проект о единых мерах поддержки для участников СВО

Фото: 123RF/bumbledee

Председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы проект базового закона о единых мерах поддержки участников СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Законопроектом предлагается относить к единым мерам поддержки бойцов спецоперации и членов их семей освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство, обеспечение сохранности транспортных средств на постоянной основе.

Помимо этого, предлагается включить в этот перечень предоставление в безвозмездное пользование земельного участка, компенсацию части расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и части оплаты за капремонт.

Также предлагается предоставлять внеочередное зачисление в детский сад, право на бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, предоставление бесплатного горячего питания, зачисление в первоочередном порядке в детские спортивные секции, выдача спортивной экипировки и инвентаря для бесплатного занятия спортом.

К указанным мерам поддержки предлагается отнести и предоставление права льготного посещения региональных и муниципальных культурных учреждений и развлекательных мероприятий, предоставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории, помощь при поиске работы.

Финансирование мер поддержки может осуществляться за счет средств региональных бюджетов. При этом ожидается, что субсидии регионам могут выделяться из федбюджета.

Как указано в пояснительной записке, сейчас уровень мер поддержки участников СВО и их близких существенно отличается в зависимости от региона проживания.

Ранее Миронов предложил создать в России единую систему психологической реабилитации ветеранов спецоперации с привлечением специалистов из частных клиник. По его словам, привлеченные психологи и психотерапевты должны иметь соответствующую квалификацию и разрешительные документы. Их отбором мог бы заниматься специальный центр, которые составлял бы реестр участников этой госпрограммы.