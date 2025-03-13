Депутат Миронов призвал создать единую систему психологической реабилитации ветеранов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России нужно создать единую систему психологической реабилитации ветеранов специальной военной операции с привлечением специалистов частных клиник, заявил в беседе с RT лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По мнению депутата Госдумы, большинству участников СВО требуется психологическая помощь. Он отметил, что российская система здравоохранения испытывает дефицит психологов и психотерапевтов, а подготовить нужное количество специалистов в короткий срок невозможно. В связи с этим Миронов посоветовал привлекать сотрудников частных центров.

"Очевидно, что привлеченные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию и разрешительные документы. Их отбором мог бы заняться специальный центр, который бы составлял реестр участников этой госпрограммы и взял на себя функцию координатора лучших практик и специалистов в области психологии из разных ведомств и частных организаций, в том числе с использованием телемедицины и других современных технологий", – сказал депутат.

По мнению Миронова, центр, занимающийся отбором психологов, мог бы действовать под эгидой фонда "Защитники Отечества". При сотрудничестве государства и бизнеса необходимую психологическую помощь можно оказать большому числу участников СВО для их адаптации в обществе, резюмировал парламентарий.

Ранее Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки российских бойцов в московском отделении фонда "Защитники Отечества" – Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Во время встречи мэр Москвы показал президенту, как устроен центр, и рассказал об особенностях его работы.

Тем временем центры госуслуг начали прием заявлений от участников СВО на получение услуги по санаторно-курортному лечению в реабилитационных центрах Социального фонда России. Подать заявление может только сам участник спецоперации, для этого ему необходимо иметь при себе паспорт и медицинские документы. При этом обратиться можно в любой центр госуслуг вне зависимости от места жительства и регистрации.