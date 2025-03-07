Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

О мерах поддержки российских бойцов говорили в московском отделении фонда "Защитники Отечества" – Едином центре поддержки участников СВО и их семей. На встречу с женами, матерями военнослужащих и сотрудницами фонда приехали Владимир Путин и Сергей Собянин.

Во время встречи мэр Москвы показал президенту, как устроен центр, и рассказал об особенностях его работы. Психологи и психотерапевты помогают бойцам вернуться к привычной жизни. Для тех, кто получил инвалидность, организовано пространство, где ветераны СВО проходят реабилитацию и заново учатся заниматься повседневными делами.

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