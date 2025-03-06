"Мой район. Новости": школьники Москвы поддерживают бойцов СВО

Ученики школы № 2120 в Москве активно помогают бойцам СВО, создавая своими руками необходимые вещи, такие как маскировочные сети, окопные свечи и сухие души. В преддверии 8 Марта школьники готовят открытки для женщин, находящихся на передовой, чтобы выразить им благодарность и поддержку.

Как рассказала заместитель директора школы Елена Пономаренко, помощь от школы регулярно отправляется на фронт. Сначала поддержку получала одна рота, а теперь взаимодействие налажено уже с двумя воинскими частями.

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