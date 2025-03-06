Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Снег растаял на главной столичной метеостанции ВДНХ. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Синоптик отметил, что в среду, 5 марта, высота снежного покрова на метеостанции составляла два сантиметра. При этом сейчас в столице можно заметить снег только в Тушине. Там его высота составляет сантиметр.

Тем временем в Подмосковье снежный покров еще есть в Волоколамске (два сантиметра) и Наро-Фоминске (сантиметр).

В столице снег полностью растает к пятнице, 7 марта, сообщал ранее синоптик Михаил Леус. Он отметил, что начиная с четверга, 6 марта, мегаполис накроет мощная тепловая волна, которая и поспособствует таянию снега. На максимум она выйдет в последние три дня этой недели, достигнув 7–9 градусов тепла.

В Москве в четверг может установиться новый суточный рекорд температуры. По словам Леуса, на 6 марта максимальное значение температуры составляет 6,4 градуса. Этот рекорд был установлен ровно 30 лет назад, в 1995 году. В настоящее время, подчеркнул синоптик, ожидаются дожди и дальнейший рост температуры.