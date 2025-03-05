Прошедшая зима в России стала второй самой теплой в истории метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России прошедшая зима оказалась второй самой теплой за историю метеонаблюдений. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплее была только зима 2019–2020 годов.

Вильфанд подчеркнул, что средняя температура минувшей зимы на всем Северном полушарии повторила рекордные достижения, установленные в прошлом году с точностью до 0,1 градуса. При этом постоянные метеонаблюдения на всей территории страны начались с 1891 года.

Между тем специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал в Москве заметное потепление с 8 по 11 марта. С его слов, дневная температура поднимется до 10–12 градусов. Плюсовые значения ожидаются и в ночные часы.

В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец отметил, что в ближайшие выходные в Москве столбик термометра может подняться до отметки в плюс 14 градусов. Он не исключил возможность установления нового рекорда для этого дня.