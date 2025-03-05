Синоптик Тишковец: температура в Москве будет выше 10 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столбик термометра поднимется выше 10 градусов в Москве в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в четверг, 6 марта, в столице прогнозируется пасмурная погода. Днем температура воздуха составит от плюс 4 до 7 градусов. На следующий день, 7 марта, в Москве ожидается слабый моросящий дождь. Ночью столбик термометра поднимется до плюс 6 градусов, а днем – до плюс 9 градусов.

В связи с этим снег на улицах исчезнет, уточнил синоптик.

Днем в Международный женский день, 8 Марта, в Москве ожидается до плюс 8 градусов, о чем рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура на 5 градусов превысит норму.

Он также уточнил, что до 8 марта в столице будет наблюдаться "мрачная" погода, которая связана с зоной пониженного давления и циклонической деятельностью. При этом в городе будет тепло.

"Ночные и дневные температуры будут отличаться друг от друга, но не очень значительно", – подчеркнул Вильфанд.

Как он заявил, днем в среду, 5 марта, прогнозируется до плюс 4 градусов, а в ночь на четверг, 6 марта, – около 0. Днем в Москве 6 и 7 марта ожидается от плюс 3 до 7 градусов, а ночью – до плюс 5 градусов. Такая температура выше нормы на 4 градуса, отметил синоптик.

При этом он предупредил граждан о возможных осадках в виде снега, мокрого снега и дождя.

Всплеск тепла в Москве ожидается с 8 по 11 марта. По прогнозам специалиста прогностического центра "Метео" Александра Ильина, в этот период дневная температура поднимется до 10–12 градусов. В связи с этим синоптик призвал водителей, которые используют автомобиль только днем, не ждать и начать менять резину.

