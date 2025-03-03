Синоптик Позднякова усомнилась в прогнозе, обещающем 14 градусов в Москве 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К прогнозу, обещающему 14 градусов в столице 8 марта, следует относиться осторожно, поскольку устройства могут показывать разные значения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главного специалиста агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура в этот день будет на уровне 7 градусов.

"Некоторые модели показывают, что температура воздуха может достигнуть даже рекордных значений 8 градусов. Так было в памятном и комфортном 2020 году. Поэтому будем надеяться, что погода не обманет нас на праздники, радуя солнцем и теплом", – добавила она.

Позднякова выразила надежду на то, что "снежная каша" быстро растает, и асфальт вновь станет сухим.

В настоящее время фиксируется неустойчивый магнитный фон, который может оказывать влияние на самочувствие, добавила синоптик.

О возможных 14 градусах тепла в выходные заявил ранее синоптик Евгений Тишковец. По его мнению, от снега не останется и следа.

При этом 8 марта может пройти кратковременный дождь, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ночью синоптик ожидает около 0 градусов.

