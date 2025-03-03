Синоптик Позднякова: в Москве на неделе ожидается мокрый снег с дождем

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В Москве на этой неделе ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщила RT главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погоду в столице определяют атмосферные фронты. Несмотря на то что они будут не очень резко выражены, в течение всей рабочей недели в Москве прогнозируются небольшие и умеренные осадки. По словам Поздняковой, в ночные часы ожидается мокрый снег, в дневные – мокрый снег и дождь.

В пятницу и субботу, 7 и 8 марта, температура днем составит от 2 до 7 градусов тепла. Таким образом, отметила специалист, температура воздуха всю неделю будет в столице существенно выше климатической нормы.

В Москве в понедельник, 3 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что столбик термометра может подняться в Москве до отметки плюс 14 градусов в ближайшие выходные, 8 и 9 марта. В связи с этим синоптик не исключил возможность установления нового рекорда, который был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура воздуха поднялась до плюс 8,6 градуса.