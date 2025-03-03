Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 3 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега ожидается в столице в первый день недели, 3 марта. Местами по городу возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Некомфортная погода с высокой влажностью и небольшими осадками установится в Москве на предстоящей неделе, считают синоптики. В первую неделю марта до ее середины погоду определит глубокий атлантический циклон.

В регионе ожидается облачная погода с осадками, в Подмосковье они могут быть умеренными. До середины рабочей недели температура в ночные часы будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем значение столбика термометра поднимется до 3 градусов выше нуля.