Высокую влажность и осадки пообещали москвичам на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некомфортная погода с высокой влажностью и небольшими осадками установится в Москве на следующей неделе. Об этом Москве 24 сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в первую неделю марта до ее середины погоду определит глубокий атлантический циклон. В регионе ожидается облачная погода с осадками, в Подмосковье они могут быть умеренными. Кроме того, в ночь на понедельник, 3 марта, на дорогах может образоваться гололедица.

"Ночная температура в понедельник где-то около 0 градусов, днем – плюс 1–3 градуса. И в последующие дни ночная температура в Москве сохранится около 0, дневная – слабоположительная", – отметила специалист.

До середины рабочей недели, подчеркнула Позднякова, температура в ночные часы будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем значение столбика термометра поднимется до 3 градусов выше нуля.

Также во вторник и среду, 4 и 5 марта, усилится ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. В связи с этим в городе установится сырая погода.

"Поэтому особенно комфортной погоду в начале следующей недели не назовешь", – подытожила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать бурного начала весны. В первые два дня весны он спрогнозировал температуру на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. Кроме того, по его словам, 2 марта давление поднимется на 3–4 градуса выше ожидаемого значения.

Между тем синоптик Анатолий Цыганков заявил, что в Международный женский день, 8 марта, в Москве ожидается пасмурная погода и до 3 градусов тепла днем. С его слов, в этот день в городе будет преимущественно без осадков. Ночью при этом прогнозируется небольшой минус.