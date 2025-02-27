Синоптик Тишковец: весенняя "радиационная" оттепель наступила в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Весенняя "радиационная" оттепель наступила в Москве в четверг, 27 февраля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, днем 27 февраля на метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 2 градусов, на Балчуге – до плюс 2,5 градуса, а МГУ – плюс 3,5 градуса. Как заявил синоптик, в Подмосковье тоже зафиксирована оттепель: в Серебряных Прудах наблюдалось плюс 0,8 градуса, в Железнодорожном – плюс 4,1 градуса, а в северном Клину и Талдоме – плюс 3,4 и плюс 3,5 градуса соответственно.

Подобный температурный фон свойственен для третьей декады марта, отметил Тишковец. Синоптик рассказал, что "радиационная" оттепель возникает под действием солнечной радиации на фоне отрицательных температур, когда днем воздух прогревается до 0 градусов.

"Такому стремительному повышению температуры способствует не только антициклональная погода, но и минимум снежного покрова – 3 сантиметра, а также отдача тепла строениями, деревьями, кустами, заборами и другими объектами, которые сильно нагреваются на ярком солнце", – объяснил он.

Тишковец рассказал, что среднесуточная температура воздуха в столице начнет достигать показателя в 0 градусов со вторника, 4 марта. По его словам, это говорит о скором наступлении весны – на 2–3 недели раньше обычного. Снег, как утверждает синоптик, исчезнет с московских улиц уже к середине марта.

Календарная весна в столице, по мнению главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, начнется с положительной температурной аномалии. К выходным, 1 и 2 марта, столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов, а в понедельник, 3 марта, минимальная температура воздуха составит до плюс 4 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не ожидает бурного начала весны в Москве 1 марта. По его словам, в первые два дня температура воздуха может быть на 1–1,5 градуса выше нормы.

