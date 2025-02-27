Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Текущий февраль в Москве станет самым сухим с начала XXI века, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

Синоптик рассказал, что столичный регион подвергнется 27 февраля северной периферии антициклона, из-за чего в Москву и Подмосковье придет солнечная и сухая погода. Вместе с тем в регионе ожидается слабый ветер, на фоне которого температура поднимется выше нуля.

По прогнозу Леуса, 27 февраля температура воздуха в столице будет варьироваться от 0 до 2 градусов, а в области – от минус 2 до 3 градусов. Кроме того, в пятницу, 28 февраля, столбик термометра может подняться до 3 градусов выше нуля. Осадки в последний день зимы не ожидаются, заключил эксперт.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что низкая влажность воздуха, которая фиксировалась в Москве 25 февраля, очень редко наблюдается в конце февраля. Такое явление случается раз в 20 лет. Например, в конце февраля в Москве относительная влажность воздуха была ниже 30% в 1970, 1974, 1996 и 2014 годах.

Между тем календарная весна в Москве начнется с положительной температурной аномалии. К выходным, 1 и 2 марта, значения повысятся до плюс 2 градусов. Кроме того, в ночные часы ожидается небольшой снег, а днем – осадки в виде мокрого снега.