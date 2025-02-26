Синоптик Позднякова: низкая влажность воздуха в конце февраля бывает раз в 20 лет

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Низкая влажность воздуха, которая фиксировалась в Москве 25 февраля, очень редко наблюдается в конце последнего месяца зимы, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Метеоролог пояснила, что на увеличение температуры и повышение влажности указывает рост столбика термометра. В 12:00 25 февраля на ВДНХ было 2,8 градуса мороза.

Между тем 26 февраля в это же время температура поднялась до минус 1,3 градуса. Кроме того, влажность воздуха оказалась значительно выше, чем накануне, когда к 16:00 она опустилась до 14%.

По словам Подняковой, такое явление случается раз в 20 лет. Например, в конце февраля в Москве относительная влажность воздуха была ниже 30% в 1970, 1974, 1996 и 2014 годах.

Ранее синоптик Роман Вильфанд объяснил, что сильные скачки температур от ночи ко дню в Москве обусловлены чистым воздухом, не рассеивающим солнечные лучи, и отсутствием снега, который мог бы предотвратить выхолаживание подстилающей поверхности.

По его словам, воздух в городе совершенно сухой, относительная влажность составляет всего 24%, что говорит об отсутствии рассеивания солнечных лучей. Их мощность не такая, как летом, однако "энергия уже набирается", сказал Вильфанд. Эксперт назвал удивительной ситуацией, что утром 25 февраля температура повысилась более чем на 9 градусов в сравнении с ночными показателями.