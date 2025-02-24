Морось со снегопадом ожидается в Москве в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Смешанные осадки пройдут в Москве в выходные, 1 и 2 марта. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24.

"Официального прогноза на выходные еще нет. Но уже видно, что погода более облачная, будут осадки", – отметила специалист.

По ее словам, в темное время суток в столице выпадет немного снега, а днем пройдут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.

"То есть характер погоды с 1 марта в столичном регионе будет меняться", – уточнила Позднякова.

При этом в Москве будет преобладать слабоотрицательная температура ночью со средним нулевым значением. Днем столбик термометра покажет плюсовые температуры.

Между тем в начале марта температура воздуха в Москве может превысить норму на 1–2 градуса. Дневные значения будут варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов.

Помимо этого, столбик термометра в начале следующего месяца может подняться до 4 градусов в дневные часы. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.