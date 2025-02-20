Аномальное тепло установится в Москве в начале весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аномальное тепло придет в Москву в начале марта. Воздух может прогреться до 4 градусов, сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что температура в начале первого весеннего месяца будет выше климатической нормы. Ночью прогнозируется слабый минус, а днем – слабый плюс. Существенных осадков в первых числа марта не ожидается, подчеркнула она.

По словам Поздняковой, метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной. При этом снег на улицах города должен растаять, пояснила специалист.

Ранее Позднякова рассказала, что в последних числах февраля в Москву придет оттепель. С 24 февраля столбики термометра поднимутся до нуля и будут держаться в пределе до 2 градусов тепла. При этом среднесуточная температура воздуха в этот момент будет отрицательной, уточнила она.