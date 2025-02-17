Синоптик Позднякова: оттепель придет в Москву в последнюю неделю зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оттепель ожидается в Москве в последних числах февраля. Об этом сообщила в беседе с Москвой 24 главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, с понедельника, 24 февраля, столбики термометра днем поднимутся до нуля и будут держаться в пределе до плюс 2 градусов. Однако синоптик предупредила, что среднесуточная температура воздуха в этот момент будет отрицательной.

"Официального прогноза нет, но тем не менее модели показывают, что такой процесс возможен именно после 24 февраля. Но это еще не весна", – добавила Позднякова.

Метеорологическая весна может прийти в столицу 21 марта. По словам Поздняковой, в начале месяца температура будет меняться и устойчиво положительной она будет лишь во второй половине. Она также добавила, что астрономическая и метеорологическая весна могут прийти приблизительно в одно и то же время.

При этом температура воздуха в Москве в ближайшую неделю будет ниже нормы на 4–5 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такие низкие температурные значения связаны с тем, что с приближением весны многолетняя норма повышается.

