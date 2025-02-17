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17 февраля, 14:36

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Синоптик Позднякова: метеорологическая весна может прийти в Москву 21 марта

Синоптик рассказала, когда в Москву придет метеорологическая весна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Метеорологическая весна может прийти в столицу 21 марта, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в начале марта температура будет меняться. Наметилась тенденция к тому, что среднесуточная температура воздуха устойчиво будет положительной только во второй половине следующего месяца.

"Практически астрономическая и метеорологическая весна могут прийти приблизительно в одно и то же время", – добавила Позднякова.

Ранее синоптики рассказали, что весна 2025 года ожидается необычайно теплой. Сильнее всего отклонение от привычного климата заметят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа и Самары.

Помимо этого, весной прогнозируются дожди. Например, в столице в марте выпадет 40 миллиметров осадков, а в мае – до 60 миллиметров.

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