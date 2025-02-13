Синоптик Шувалов: весна в Москву придет в 20-х числах марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весна наступит в Москве в 20-х числах марта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, февраль будет самым холодным месяцем. При этом он заявляет, что зима еще не в полной мере проявила себя, поэтому морозы ожидают москвичей в дальнейшем. Например, Шувалов предупредил о возможном похолодании во второй половине февраля.

Весна, по мнению специалиста, наступит в обычные сроки.

"Только в 20-х числах марта у нас будет переход средней суточной температуры через 0 градусов. Так что набираемся терпения", – подытожил синоптик.

В столицу 15 и 16 февраля придут сретенские морозы. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отрицательные отклонения от климатической нормы составят 1–1,5 градуса.

Кроме того, столичный регион может столкнуться на следующей неделе с морозами до 15 градусов. Главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что температура будет ниже климатической нормы на 4 градуса. По мнению синоптика, февраль разрушит иллюзию теплой московской зимы.

