Синоптик Вильфанд: сретенские морозы придут в Москву 15 и 16 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

В Москву в выходные, 15 и 16 февраля, придут сретенские морозы. Отрицательные отклонения от климатической нормы составят 1–1,5 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это будет значимое событие, потому что впервые в этом году температура станет ниже нормы. Если сравнивать с показателем, который отмечался неделю назад, то температура понизится на 10–12 градусов", – цитирует ТАСС синоптика.

По словам Вильфанда, в субботу, 15 февраля, температура ночью будет около минус 10–12 градусов, а в воскресенье – от минус 9 до минус 14 градусов. Днем ожидается минус 5–10 градусов по области и минус 6–7 градусов – в Москве.

Кроме того, добавил Вильфанд, прогнозируется понижение давления, а также небольшой снег.

"Воздушные массы будут перемещаться строго с севера, поэтому ожидается облачная погода, суточный ход температуры будет совсем небольшим, то есть ночные температуры от дневных будут отличаться на несколько градусов всего-навсего", – прогнозирует метеоролог.

Снег и морозы придут в столичный регион в последней декаде февраля, заявил ранее синоптик Евгений Тишковец. В частности, ожидается выпадение 100% от нормы декады – 9–13 миллиметров. По словам эксперта, у любителей активного отдыха будет возможность возобновить лыжный сезон.