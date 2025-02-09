Синоптик Тишковец: снег и морозы придут в Москву в последней декаде февраля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Снег и морозы придут в столичный регион в последней декаде февраля, предупреждает ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"За последнюю десятидневку зимы здесь ожидается 100% от декадной нормы осадков – это около 9–13 миллиметров. Таким образом, предварительно, ко Дню защитника Отечества появится более-менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона снежный покров высотой до 5–10 сантиметров", – говорится в его телеграм-канале.

В конце месяца, по словам синоптика, у любителей активного отдыха будет возможность возобновить лыжный сезон.

Ночная температура прогнозируется в диапазоне от минус 9 до минус 14 градусов, а днем – на уровне 3–8 градусов ниже нуля, уточнил Тишковец. Такая погода будет объясняться балканскими циклонами, отметил эксперт.

"Есть вероятность того, что маршрут "балканца" пройдет немного севернее, то есть ближе к столице, а значит зима на прощание доставит москвичам больше снежных "сюрпризов", – резюмировал он.

Между тем ночь на 9 февраля стала самой холодной в Москве с начала года. Столбики термометров опустились в городе до минус 7,6 градуса. В области минимальная температура была в Черустях – минус 12,7 градуса.

