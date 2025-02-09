Синоптик Тишковец: кратковременные заряды снега будут в Москве в середине следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Кратковременные заряды снега прогнозируются в Москве в середине следующей недели, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Никаких сугробов, никаких метелей не ожидается. Единственное, в преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега, но это будет 1–3 сантиметра снега", – передает РИА Новости его слова.

Морозы и снегопады придут в столицу ближе к концу февраля, уточнил синоптик.

Между тем ночь на 9 февраля стала самой холодной в Москве с начала года. Столбики термометров опустились в городе до минус 7,6 градуса. В области минимальная температура была в Черустях – минус 12,7 градуса.

