Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 10:35

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Тишковец: кратковременные заряды снега будут в Москве в середине следующей недели

Кратковременные заряды снега ожидаются в Москве в середине следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Кратковременные заряды снега прогнозируются в Москве в середине следующей недели, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Никаких сугробов, никаких метелей не ожидается. Единственное, в преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега, но это будет 1–3 сантиметра снега", – передает РИА Новости его слова.

Морозы и снегопады придут в столицу ближе к концу февраля, уточнил синоптик.

Между тем ночь на 9 февраля стала самой холодной в Москве с начала года. Столбики термометров опустились в городе до минус 7,6 градуса. В области минимальная температура была в Черустях – минус 12,7 градуса.

Атмосферное давление в Москве снизится в течение 5–6 дней

Читайте также


обществопогода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика