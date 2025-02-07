Снег может выпасть в День всех влюбленных в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег может выпасть в Москве 13–14 февраля, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, выпадет максимум 1–2 миллиметра за сутки, однако снегопад существенно не изменит столичный пейзаж.

"Где снега нет, так его и не будет. А где он лежит, он будет более белого цвета. Рекордных значений давления на следующей неделе мы уже не ожидаем", – добавила эксперт.

Тем временем атмосферное давление в Москве 7 февраля достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, тем самым побив суточный рекорд 2012 года. Как отметил синоптик Михаил Леус, давление будет аномально высоким и ближайшей ночью. Затем показания барометров начнут постепенно снижаться, но до середины февраля ону будут оставаться выше нормальных показателей.