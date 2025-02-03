Синоптик Леус: "Джулиан" принесет в Москву теплые и слабовлажные воздушные массы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Циклон "Джулиан" принесет в Москву умеренно теплые и слабовлажные воздушные массы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По словам синоптика, циклон сформировался 1 февраля над странами Прибалтики. Сейчас он перемещается в центр Европейской России.

"В центре Европейской России (циклон. – Прим. ред.) перемещается уже практически обессиленным. <...> Во вторник этот циклон практически заполнится и исчезнет с карт погоды", – сказал Леус.

Как отметил синоптик, на фоне этого в понедельник, 3 февраля, в столице ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Дневная температура составит около 0 градусов, от минус 2 до плюс 1 – в Московской области и соседних регионах. На тротуарах и дорогах ожидается гололедица.

При этом, добавил Леус, ночь на вторник, 4 февраля, будет умеренно морозной. В Москве ожидается минус 1–3 градуса, в районах Подмосковья – от 0 до минус 5 градусов. Днем в столичном регионе сохранится облачная погода, в некоторых районах будут неустойчивые прояснения, уточнил синоптик.

"Высота снежного покрова к середине февраля в Москве в лучшем случае будет составлять от 1 до 3 сантиметров", – заключил Леус.

В пятницу, 7 февраля, начнет действовать антициклон. Ночью в Москве ожидается минус 5–7 градусов, а по области – местами до минус 10 градусов. Днем прогнозируется минус 1–3 градуса в столице и минус 1–6 в области.

В субботу, 8 февраля, влияние антициклона усилится, погода останется солнечной и без осадков.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал мягкое возвращение зимней погоды в Москву. По его словам, на данный момент столбик термометра уже опустился ниже нуля. В ближайшие дни, как утверждает синоптик, в городе прогнозируется постепенное похолодание.

В феврале в Москву вновь придет "подобие зимы", рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.