Синоптик Леус: снежный покров высотой до 2 см может сформироваться в Москве 3 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров высотой до 2 сантиметров может вновь сформироваться в Москве в понедельник, 3 февраля, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Однако, по данным специалиста, вплоть до конца первой декады месяца высота снега в столице не будет превышать 1–3 сантиметров.

При этом на территории Московской области снежный покров остается на уровне в 1 сантиметр и в данный момент. Синоптик сослался на данные метеостанции Волоколамска.

Вместе с тем в феврале в Москву вновь придет "подобие зимы", рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, первое похолодание будет зафиксировано в столице уже в понедельник – вторник, 3–4 февраля. Температура воздуха будет отрицательной, хоть и превысит норму на 4–5 градусов.