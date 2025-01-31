Январь в Москве стал самым теплым за последние 245 лет

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Январь 2025 года в Москве стал самым теплым за последние 245 лет инструментальных наблюдений, сообщает пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова.

"По данным метеорологической обсерватории МГУ, среднемесячная температура воздуха составила -0,02 градуса, ненамного превысив предыдущий рекорд января 2020 года (-0,14 градуса)", – говорится в сообщении.

По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, температура в Москве в январе в среднем была близка к нулю.

Таким образом, снежный покров в Москве полностью сошел к 19 января, что для середины зимы является чрезвычайно редким событием, заявили в МГУ.

В качестве причин жаркого января эксперты отмечают интенсивный западный перенос и почти беспрерывное вхождение в Московский регион морской полярной воздушной массы из Атлантики.

"А в последнюю неделю – еще более теплого морского тропического воздуха с юго-западными потоками из района Средиземноморья", – уточнили в МГУ.

Кроме того, в обсерватории зафиксировали высокую температуру для конца января – среднесуточная температура в период с 27 по 31 января была на 11–12 градусов выше климатической нормы, что является рекордом за 145 лет наблюдений.

Самой высокой в течение месяца температура воздуха была 30 января – 7,7 градуса, что на один градус ниже абсолютного рекорда для Москвы в январе 2007 года – 8,7 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятый раз подряд был установлен новый температурный рекорд. 31 января температура в столице в полночь составила 5,5 градуса. Кроме того, по данным синоптиков, город ждет еще один рекорд – за всю историю инструментальных наблюдений за погодой Москва не встречала февраль без снежного покрова.