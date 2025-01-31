Синоптик Леус: температурный максимум в пятый раз подряд обновился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятый раз подряд в Москве был установлен новый температурный рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ранее рекорд был установлен в 2016 году. Тогда, по словам синоптика, столбики термометра поднялись до плюс 3,9 градуса. В этом году, по данным столичной метеостанции ВДНХ, уже в полночь температура воздуха составила плюс 5,5 градуса.

Однако, как утверждает Леус, 1 февраля погода в европейской части России может измениться, так как с юга надвигается циклон, который принесет более холодные воздушные массы. В связи с этим он предположил, что рекордная серия пойдет на спад и закончится в воскресенье, 2 февраля.

Синоптик считает, что еще один рекорд может быть обновлен 1 февраля в Москве. Предыдущий был установлен 10 лет назад. Тогда столбик термометра остановился на показателе в плюс 3,2 градуса.

"Помимо этого, в погоде столицы в этот день будет зафиксировано еще одно важное событие – никогда за всю историю инструментальных наблюдений за погодой Москва не встречала февраль без снежного покрова", – отметил Леус.

При этом температура воздуха 2 февраля в Москве опустится до нулевого значения. Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в пятницу, 31 января, в столице будет 4–6 градусов тепла. Однако уже в субботу, 1 февраля, температура составит от 3 до 5 градусов выше нуля.

